Donald Trump: Hamas artık avlanacak

Gazze, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in ablukası altında...

İsrail'in saldırılarında binlerce masum Filistinli hayatını kaybederken, ateşkes için görüşmeler ise hala sürüyor.

TRUMP KONUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

"HAMAS ARTIK AVLANACAK"

Trump, Hamas'ın ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili bir anlaşma yapmak istemediğini söyleyerek "Anlaşma yapmak istemediler o zaman sonuç belli, Hamas artık avlanacak." dedi.

MACRON'A AĞIR SÖZLER

Trump, Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını söyleyen Macron'u da hedef aldı.

Trump, "Macron'un sözlerinin bir ağırlığı yok" dedi.

ZAMANLAMASI MANİDAR

Trump’ın bu açıklamayı, Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff'un Hamas'ın son önerisinin ardından Trump yönetiminin müzakere ekibini istişare için geri çağırmaya karar verdiğini açıklamasının ertesi günü yapması dikkatlerden kaçmadı.

NETANYAHU: HAMAS BİR ENGEL

Bununla birlilkte İsrail Başbakanı Binyanim Netanyahu da Hamas'ın elindeki rehineleri geri getirmek için İsrail'in müttefiki ABD ile birlikte alternatif seçenekleri değerlendirdiğini belirterek "Hamas, rehinelerin serbest bırakılması için bir engeldir." dedi.

"GELECEK HAFTA YENİDEN BAŞLAYABİLİR"

Öte yandan Mısır medyası, Gazze'deki ateşkes görüşmelerinin önümüzdeki hafta yeniden başlamasının beklendiğini aktardı.

Mısır'ın Al Qahera kanalı, İsrail'in Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği cevabı incelemesi nedeniyle ateşkes görüşmelerinin gelecek hafta yeniden başlamasının beklendiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Katar'ın başkenti Doha'daki İsrail heyeti, Netanyahu'nun müzakere heyetini istişareler için geri çağırmasının ardından ülkeye dönmüştü. ABD yönetimi de dün heyetini istişareler için geri çağırmıştı.

Doha'da yürütülen dolaylı görüşmelere Katar ve Mısır arabuluculuk ediyor.

Masadaki anlaşma, İsrail'in 60 günlük ateşkes süresince bazı Filistinli esirleri serbest bırakması karşılığında Hamas'ın 10 rehine ile 18 ölü rehinenin cenazesini İsrail'e teslim etmesini içeriyor.

Geçici ateşkesin başlamasının ardından taraflar, kalıcı ateşkesin şartları ve 10'u hayatta olduğu düşünülen 22 rehinenin serbest bırakılması konusunda görüşmelerde bulunacak.