Telefonu açıyorsunuz, kimse konuşmuyor: Uzmanlardan 'sessiz arama' uyarısı

Telefon çalıyor, aramayı yanıtlıyorsunuz ancak karşı tarafta ne konuşan biri ne de herhangi bir ses var. Birkaç saniye sonra hat kapanıyor. İlk bakışta teknik bir hata ya da yanlışlık gibi görünen bu durumun arkasında dolandırıcılık amaçlı bir yöntem bulunabileceği belirtiliyor.

Alman teknoloji sitesi CHIP'e konuşan siber güvenlik uzmanı Prof. Dr. Dennis-Kenji Kipker, son dönemde artan "sessiz aramalar"ın aktif telefon numaralarını tespit etmek amacıyla kullanılıyor olabileceği uyarısında bulundu.

AMAÇ AKTİF NUMARALARI TESPİT ETMEK

Kipker'e göre bu aramaların arkasında çoğu zaman "Autodialer" adı verilen otomatik arama sistemleri yer alıyor.

Bu yazılımlar binlerce telefon numarasını rastgele arayarak hangi numaraların aktif olarak kullanıldığını belirlemeye çalışıyor. Kullanıcının telefonu açmasıyla birlikte sistem ilgili numarayı aktif ve ulaşılabilir olarak işaretliyor.

Arama birkaç saniye içinde sona erse bile sistem amacına ulaşmış oluyor. Böylece kısa sürede doğrulanmış telefon numaralarından oluşan geniş veri tabanları oluşturulabiliyor.

DOLANDIRICILAR İÇİN DEĞERLİ BİR VERİ

Uzmanlara göre aktif olduğu doğrulanan telefon numaraları daha sonra çeşitli dolandırıcılık girişimlerinde kullanılabiliyor.

Bu numaralar üzerinden kendisini banka görevlisi, polis ya da kamu kurumu çalışanı olarak tanıtan kişiler tarafından aramalar yapılabiliyor. Ayrıca sahte bağlantılar içeren kısa mesajlar gönderilerek kullanıcıların kişisel bilgilerine ulaşılmaya çalışılabiliyor.

Bazı durumlarda ise "yakınınız kaza geçirdi", "acil para gerekiyor" gibi senaryolarla vatandaşlar psikolojik baskı altına alınarak para göndermeye ikna edilmeye çalışılıyor.

BU TÜR ARAMALARDA HEMEN KAPATIN

Uzmanlar, bilinmeyen numaralardan gelen ve karşı taraftan herhangi bir ses duyulmayan aramalarda görüşmenin uzatılmamasını tavsiye ediyor.

Telefonun hemen kapatılması, şüpheli numaraların engellenmesi ve bilinmeyen numaraların geri aranmaması öneriliyor.

Ayrıca Android ve iPhone cihazlarda bulunan spam koruma ve bilinmeyen arayanları sessize alma özelliklerinin de ek güvenlik sağlayabileceği belirtiliyor.

"TEMKİNLİ OLMAK EN ETKİLİ SAVUNMA"

Prof. Dr. Dennis-Kenji Kipker, sessiz aramaların yalnızca can sıkıcı bir durum olarak görülmemesi gerektiğini belirterek bunların daha büyük dolandırıcılık girişimlerinin ilk aşaması olabileceğine dikkat çekti.

Uzmanlar, telefon görüşmeleri sırasında kişisel bilgilerin paylaşılmaması, bilinmeyen arayanlara karşı dikkatli olunması ve özellikle yaşlı aile bireylerinin bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğini vurguluyor..