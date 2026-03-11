Japonya'da Instagram çocukların yaptığı aramaları ailelerine bildirecek

Dünya genelinde sosyal medyaya yönelik yeni düzenlemeler geçmeye devam ediyor.

Özellikle Avrupa'da 14 yaş altı çocukları sosyal medyadan korumak için önemli çalışmalar yapılıyor.

Bu konuda adım atan ülkelere Japonya da katıldı.

ÇOCUKLARIN ARAMALARI AİLELERE BİLDİRİLECEK

Ulusal basındaki habere göre, sosyal medya platformu Instagram'ın Japonya şubesinin yaptığı açıklamada, 2026 yılında ülke içi kullanıcılara yönelik bir özellik sunulacağını duyurdu.

Yeni getirilecek özellik sayesinde, uygulamada intihar, kendine zarar verme, uyuşturucu ve tehlikeli davranışlar ile ilgili içerikleri tekrarlı şekilde aradıkları tespit edilen 13-17 yaşlarındaki çocuk kullanıcıların ebeveynleri bilgilendirilecek.

UYGULAMA YA DA E-POSTA ÜZERİNDEN BİLDİRİM

Ebeveynler, "çocuklarının desteğe ihtiyacı olabileceği" gerekçesiyle uygulama veya e-posta yoluyla bildirim alacaklar.

META DAVALAR İLE KARŞI KARŞIYA

Bu tedbirin, Instagram'ı bünyesinde bulunduran Amerikan teknoloji şirketi Meta'nın "çocuklara verdiği zararlar" iddiasıyla, ABD içinde birden fazla davaya konu olduğu bir dönemde gelmesi dikkati çekti.

Birçok ebeveynin çocuklarının mağdur olduğu gerekçesiyle şirkete dava açmıştı.