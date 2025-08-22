Donald Trump: Rusya-Ukrayna barış süreci iki hafta içinde bir şekilde netleşir

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna barış süreci konusundaki belirsizliğin önümüzdeki iki hafta içinde netlik kazanacağını ifade etti.

Trump, bu sürenin sonunda yaklaşımını değiştirebileceğini de sözlerine ekledi.

Radyo programcısı Todd Starnes'in Ukrayna'daki çatışmanın ne zaman barışla sonuçlanacağı sorusuna yanıt veren Trump, "Size haber vereceğim. Sanırım iki hafta içinde bir şekilde netleşir. Ardından belki farklı bir yaklaşım seçmek gerekebilir. Bekleyip göreceğiz" dedi.

PUTİN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Trump, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

Trump, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Görüşmede Ukrayna'ya ABD'nin de katılımıyla NATO anlaşmasının kolektif güvenliği öngören 5. maddesi benzeri güvenlik garantileri gündeme gelmişti.

Görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Putin ile Zelensky'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıklamıştı.