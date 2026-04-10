Donald Trump ile Binyamin Netanyahu arasında “gergin” görüşme iddiası

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ABD-İran müzakerelerini ateşe atıyor.

ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkesin ardından Pakistan'da devam etmesi beklenen müzakereler öncesinde İsrail, Lübnan'ı daha önce görülmemiş büyüklükte hava saldırıları ile vurdu.

Bu saldırılar sonrası İran'ın ABD'ye İsrail'i durdurması konusunda uyardığı gelen bilgiler arasında.

İran, ilan edilen iki haftalık ateşkese Lübnan'ın dahil olduğunu söylerken, İsrail bu durumu kabul etmiyor.

TRUMP-NETANYAHU HATTINDA GERGİN GÖRÜŞME

CNN’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, iki lider arasındaki görüşmede Trump’ın, Lübnan konusunda daha hızlı adım atılması yönünde baskı kurduğu iddia edildi.

Kaynaklar yapılan telefon görüşmesinin dozunu "gergin" olarak niteliyor.

Kaynaklar, Netanyahu’nun görüşme sonunda, eğer Lübnan ile müzakere sürecini başlatmazsa Trump’ın tek taraflı ateşkes ilan edebileceği mesajını aldığına dikkat çekti.

Haberde, söz konusu telefon görüşmesinin Trump ve Netanyahu arasında Lübnan dosyası özelinde yapılan üçüncü temas olduğu belirtildi. Ayrıca salı günü gerçekleşen başka bir görüşmede Netanyahu’nun, Trump’ı Lübnan’ı İran ile yürütülen ateşkes sürecinin dışında tutmaya ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.

NETANYAHU CEPHESİNDEN YALANLAMA

İddialara yanıt veren Netanyahu’nun ofisi, haberi “yalan” olarak nitelendirirken, görüşmenin “dostane” bir atmosferde gerçekleştiğini savundu.

Öte yandan Beyaz Saray ise CNN’in konuyla ilgili sorularına yanıt vermedi.

KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMALAR

Netanyahu daha önce yaptığı açıklamada, Lübnan ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini duyurmuştu. Ancak kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada, müzakerelerin başlayacağını ancak bunun bir ateşkes anlamına gelmediğini vurguladı.