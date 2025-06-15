Donald Trump, İsrail'in ABD'yi savaşa dahil etme talebini reddetti

AA & Ensonhaber

İsrail ile İran arasındaki saldırılar giderek şiddetleniyor.

Axios haber sitesine konuşan iki İsrailli yetkiliye göre İsrail, İran'a saldırılarında ABD'den katılmasını istedi.

İsrail'in dağın içine veya yerin altına inşa edilmiş İran'ın Fordow uranyum zenginleştirme tesisini yok etmek için gereken sığınak delici bombalara ve bombardıman uçaklarına sahip olmadığı için ABD'den yardım istediği iddia edildi.

"TRUMP DİKKATE ALMADI"

Ancak Trump yönetiminin şimdiye kadar İsrail'in operasyonundan kendini uzak tutmaya çalıştığı, İran'da tek bir tesisini dahi direk bombalamak için saldırmasının ABD'yi doğrudan savaşın içine çekeceği endişesi ile bunu şu an dikkate almadığı savunuldu.

Öte yandan, diğer bir İsrailli yetkilinin Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde 'gerekirse bunu yapabileceğini' söylediği iddia edilerek İsrail'in Trump'ın bu talebi kabul etmesini umduğu ileri sürüldü.