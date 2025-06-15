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İran'ın İsrail'e fırlattığı balistik füzeler Türkiye'den de görüldü

İran'ın İsrail'e fırlattığı balistik füzeler Türkiye'den de görüldü İran'ın İsrail'e fırlattığı balistik füzeler, Hatay ve Mersin başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinden gözlemlendi. Füzeleri görüntüleyen Mersinli gençlerin diyalogları dikkat çekti.