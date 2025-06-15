Haber Merkezi
İsrail ile İran arasındaki saldırılar giderek şiddetleniyor.
İran devlet televizyonu, İran'ın saldırılara karşılık İsrail'e balistik füze saldırılarına yeniden başladığını bildirdi.
Füzelerin Tahran ve Şiraz'dan ateşlendiği bilgisi verildi.
FÜZELER TÜRKİYE'DEN DE GÖRÜLDÜ
İran'ın fırlattığı balistik füzeler, Hatay ve Mersin başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinden gözlemlendi.
Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
Füzeleri görüntüleyen Mersinli gençlerin diyalogları sırasında içlerinden birinin, "Lan bomba o, ne yıldız kayması" demesi dikkat çekti.
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