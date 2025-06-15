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AA & Ensonhaber

İsrail ile İran arasındaki saldırılar giderek şiddetleniyor.

İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında merkez bölgesindeki iki bina yıkıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, yaptığı yazılı açıklamada başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam bölgesinde 14 katlı bir binaya füze isabet etmesi sonucu 3 kişinin öldüğünü, 65 yaralıya ise müdahale edildiğini açıkladı.

İsrail acil yardım servisi, Bat Yam ve güneydeki Rehovot bölgelerinde ise 5'i ağır olmak üzere 120'den fazla yaralıya müdahale ettiklerini bildirdi.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Bat Yam'da füzenin isabet ettiği binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sosyal medyada binaya isabet eden füzenin güçlü bir patlamaya yol açtığı ve binanın yıkıldığı anlara ait görüntüler paylaşıldı.