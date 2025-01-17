AA

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan dikkat çeken gelişmede, Donald Trump, Grönland ile Panama Kanalı'na dikkat çekerek "Hayır, bu ikisi hakkında (asker kullanmayacağım konusunda) size güvence veremem" dedi.

Trump'ın çok konuşulan açıklamaları sonrası dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'ın, Grönland'daki etkinliğine katılanların bir kısmının Trump'ın ekibi tarafından bulunan "evsiz" kişiler olduğu iddia edildi.

Konuya ilişkin bilgiler The Guardian'ın haberinde yer aldı.

"OTELİMİZDE DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİĞİMİZ MİSAFİRLER GÖRDÜK"

Habere göre, Hans Egede Oteli'nin genel müdürü Jorgen Bay-Kastrup, konuklarının çoğunun Trump destekçisi olmadığını, Trump'ın ekibinin, sokakta rastgele gördüğü insanları topladığını ve de Trump Jr'ı tanımadıklarını iddia etti.

Söz konusu kişilerin bir çoğunun "evsiz" olduğunu, Trump Jr ve ekibinin bu insanlarla sokakta karşılaştığını, öğle yemeğine davet ettiğini ileri süren Bay-Kastrup, "Bu elbette bizim için biraz garipti çünkü otelimizde daha önce hiç görmediğimiz ve ekonomik imkanları buna elvermediği için muhtemelen bir daha hiç görmeyeceğimiz misafirler gördük." dedi.

100 DOŞARLIK BANKNOTLARIN DAĞITILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Yaklaşık 15 kişilik grubun, Trump destekçisi olmadığını öne süren Bay-Kastrup, bu kişilerin yemeğe davet edildikleri için etkinliğe katıldığını öne sürdü.

Trump Jr'ın ziyaretinde, "Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım" (Make America Great Again-MAGA) şapkaları ve ABD bayrakları giymiş kişilerin, 100 dolarlık banknotlar dağıttığı da iddia edildi.

Grönland gazetesi Sermitsiaq'ın aktardığına göre, Jacob Nordstrom adlı bir adam, 11 yaşındaki oğlunun eve 100 dolarlık bir banknotla geldiğini ileri sürdü.

Trump Jr'ın sözcüsü ise söz konusu iddiaları "gülünç ötesi" olarak niteleyerek, yalanladı.

Trump Jr, 7 Ocak'ta Grönland'ı ziyareti etmişti.

NE OLMUŞTU

ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, yaptığı yazılı açıklamada, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.