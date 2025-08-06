Donald Trump kendisinden sonrası için JD Vance'i işaret etti

Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, '3. dönem adaylığını düşünmediği' yönündeki açıklamasının sorulması üzerine kendisinden sonrası için JD Vance'i işaret etti.

Trump, "Sizden sonra Cumhuriyetçilerin adayı JD Vance mi olacak?" şeklindeki soruya, "Bence büyük olasılıkla. Adil olmak gerekirse o Başkan Yardımcısı. (Dışişleri Bakanı) Marco (Rubio) da JD ile bir araya gelebilir diye düşünüyorum. Tabii ki bunu konuşmak için henüz çok erken ama kesinlikle harika bir iş çıkarıyor ve şu anda muhtemelen favori konumda" yanıtını verdi.

3. DÖNEM BAŞKAN ADAYLIĞINI DÜŞÜNMEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Trump, CNBC News kanalına verdiği röportajda 3. dönem başkan adaylığını şu anda düşünmediğini açıklamıştı.