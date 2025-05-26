Donald Trump: Putin'in yaptıklarından memnun değilim

AA & Ensonhaber

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus ordusunun ülkesine yaklaşık 70 füze ve 300'e yakın insansız hava aracıyla ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirmişti.

Müttefik ülkelere Rusya'ya baskı yapmaları çağrısını yineleyen Zelensky, "Amerika'nın sessizliği, dünyadaki diğerlerinin sessizliği (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i sadece cesaretlendiriyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko da Rus ordusunun önceki gün Ukrayna'ya füze ve İHA'larla düzenlediği saldırılarda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 60'tan fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

"PUTİN'İN YAPTIKLARINDAN MEMNUN DEĞİLİM"

Morristown Havaalanı'nda uçağına binişi öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği son saldırılara işaret ederek, "Putin'in yaptıklarından memnun değilim. Bir sürü insanı öldürüyor ve Putin'e ne olduğunu bilmiyorum" dedi.

Rusya'nın saldırıları karşısında şaşkın olduğunu ifade eden Trump, "Onu (Putin) uzun süredir tanırım. Hep iyi geçindik ancak şu an şehirlere füzeler fırlatıyor, insanları öldürüyor ve bu hiç hoşuma gitmiyor. Konuşmaların ortasındayız ve o (Putin), Kiev ile diğer şehirlere füze atıyor. Bundan hiç memnun değilim" ifadelerini kullandı.