Donald Trump, AB'ye uygulanacak yüzde 50'lik tarifeyi erteledi

AA & Ensonhaber

Sosyal medya hesabından Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Ursula von der Leyen'in 1 Haziran olarak belirlenen yüzde 50'lik tarife için ek süre talebinde bulunduğunu aktardı.

Bu talep üzerine son tarihi 9 Temmuz 2025'e ertelediğini duyuran Trump, AB ve ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin hızla başlayacağını belirten Ursula von der Leyen'e konuya gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Ursula von der Leyen ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump'la iyi bir görüşme yaptığına işaret ederek, "AB ve ABD dünyanın en önemli ve yakın ticaret ilişkisini paylaşıyor" ifadesini kullanmıştı.

ABD'NİN AB'YE YÖNELİK EK TARİFELERİ

Trump, 23 Mayıs'ta AB ile yürütülen ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlanmadığını belirterek, "Bu nedenle 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50'lik bir tarife uygulanmasını öneriyorum. Ancak ürün ABD'de kurulmuş ya da üretilmişse gümrük vergisi uygulanmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Trump'ın ticaret müzakerelerinde AB'nin sunduğu tekliflerin diğer önemli ticaret ortaklarından gelenlerle aynı kalitede olmadığını düşündüğünü belirterek AB'ye yönelik son tarife açıklamalarının AB'yi harekete geçirmesini umduğunu belirtmişti.