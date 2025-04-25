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Haber Merkezi

ABD yönetiminin Gazze'deki İsrail katliamına tepki gösteren, Filistin'e destek veren aktivistlere yönelik baskıcı tutumu sürüyor.

Bu kapsamda bir Türk öğrenci de hedef oldu.

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora yapan Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarına iftara giderken sokakta yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve ICE görevlisi tarafından gözaltına alındı.

Öztürk, 24 saat içinde önce Vermont, ardından da Louisiana eyaletindeki gözaltı merkezine götürüldü.

Filistin'e desteğini açık şekilde dile getirdiği ve İsrail katliamının durdurulması için çalışan Öztürk'ün tutuklanması küresel çapta tepkilere neden oldu.

TRUMP İLK KEZ KONUŞTU: HABERDAR DEĞİLDİM

Konya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk kez bir açıklama geldi.

Trump, Rumeysa Öztürk'ün 25 Mart'ta iftar yemeğine giderken gözaltına alınması konusundan haberdar olmadığını söyledi.

Trump, Adalet Bakanlığı'ndan konuya ilişkin elindeki delilleri kamuoyuyla paylaşmasını isteyebileceğini belirtti.

Trump, "Benim için sorun olmaz" diyerek, bu tür vakalarda kanıt sunulmasını önemsediğini vurguladı.

SINIR DIŞI EDİLECEĞİ AÇIKLANDI

Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, avukatlarının acil başvurusu üzerine Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine ilişkin kararı durdurma emri vermişti.

Casper, 4 Nisan'da hazırladığı raporda da Louisiana'da tutulan Öztürk'ün yargılanmasının Vermont eyaletinde yapılmasının uygun olduğunu bildirmişti.

Casper, kararına gerekçe olarak, Öztürk'ün avukatlarının 25 Mart gecesi mahkemeye dilekçe sunduğu saatlerde Türk öğrencinin ICE görevlileri tarafından Vermont'ta tutulması ve henüz Louisiana'ya transfer edilmemiş olmasını göstermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.