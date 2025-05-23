Donald Trump: Rusya-Ukrayna arasında büyük bir esir takası oldu

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Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakereleri geçtiğimiz hafta, İstanbul'da gerçekleşti.

Savaşı bitirmek üzere Rusya ve Ukrayna'dan gelen heyetler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında toplandı.

Toplantıdan sonra ise Ukrayna tarafından esir takasına dair bir açıklama yapılmıştı.

Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, "(Rusya'yla) Bin kişiye karşılık bin kişi takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık." açıklamasını yaptı.

Bu açıklamanın ardından da ABD Başkanı Donald Trump, esir takasının gerçekleştirildiğini duyurdu.

DONALD TRUMP: BU MÜZAKERE İÇİN TEBRİKLER

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada iki ülke arasında büyük bir esir takasının gerçekleştirildiğini duyurdu.

İki tarafı da tebrik eden Trump, "Bu büyük bir şeye yol açabilir mi?" diye sordu.

LİSTE ÇALIŞMALARI BUGÜN DE DEVAM ETTİ

İstanbul barış müzakerelerinde Rusya ile Ukrayna arasında tarafların biner esiri takas etmeyi kabul etmesinin ardından başlayan süreçte liste çalışmalarının devam ettiği haberleri bugün erken saatlerde basına yansımıştı.

AA'nın haberine göre, Ukrayna yönetiminin Rus tarafının verdiği, takasla geri almak istediği kişiler listesi üzerindeki incelemeleri devam ederken. Rusya da aynı şekilde Ukrayna'dan gelecek bin kişinin ismini bekliyordu.

İSTANBUL'DA ESİR TAKASI KARARI ALINMIŞTI

3 yılın ardından Rusya ile yapılan ilk doğrudan görüşmelerde Ukrayna heyetine başkanlık eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov, 16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan görüşmelerin ardından, her iki taraftan da biner asker serbest bırakılacak şekilde esir takasında anlaştıklarını açıklamıştı. Rus heyeti de esir takasını doğrulamıştı.

İstanbul barış görüşmelerinin ardından konuşan Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, “Önümüzdeki günlerde bin kişiye bin kişilik büyük bir esir takası yapılacak” sözleriyle Ukrayna heyetinin açıklamasını teyit etmişti.

"BU FIRSATI DEĞERLENDİRMEK ZORUNDAYIZ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Barış yolunda ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmek zorundayız." demişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise müzakerelerden ateşkese dair sonuç çıkması gerektiğini belirtmişti.