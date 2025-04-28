Donald Trump: Rusya'nın füzeler fırlatmasından hayal kırıklığına uğradım

AA & Ensonhaber

Ülkesinin izlediği dış politikaya ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile yaptığı son görüşmenin iyi geçtiğini kaydederek görüşmeler sırasında süren bombardımana ise şaşırdığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik hayal kırıklığını vurgulayan Trump, "Rusya'nın füzeler fırlatmasından çok hayal kırıklığına uğradım. Çok hayal kırıklığına uğradım." ifadesini kullandı.

Bu süreçte Putin'den ne beklediği sorusuna Trump, "Ben onun ateş etmeyi bırakmasını, oturup bir anlaşma imzalamasını istiyorum. Bir anlaşmanın sınırları olduğuna inanıyorum ve onun bunu imzalamasını, işini bitirmesini ve hayatına geri dönmesini istiyorum." yanıtını verdi.

Trump, bir gazetecinin, "Putin'e güveniyor musunuz?" sorusuna ayrıntılara girmeden, "Yaklaşık iki hafta içinde (bu konuda) size haber vereceğim." cevabını verdi.

"ZELENSKY ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR"

Trump, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in Vatikan'daki cenaze töreni öncesi Zelensky ile bir araya gelmesine değindi.

Ukrayna lideriyle ilişkisinin asla kötü olmadığını anlatan Trump, görüşmeye dair, "Bence toplantı iyi geçti. Önümüzdeki birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz." diye konuştu.

Trump, Vatikan'daki görüşmede Zelensky için 'daha sakin' nitelendirmesi yaparak, "Bence durumu anlıyor ve bir anlaşma yapmak istiyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya silah tedarikine yönelik kesin konuşmayan Trump, Zelensky'nin kendisine daha fazla silaha ihtiyacı olduğunu söylediğini aktararak, "Ne olacağını göreceğiz." dedi.