Donald Trump ve Vladimir Zelensky, Papa'nın cenaze töreninde görüştü

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Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, 21 Nisan'da 88 yaşında hayatını kaybetti.

Vatikan tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Papa Francis'in ölüm nedeni inme (felç), komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olarak belirtildi.

Papa Francis, vasiyetinde Roma’daki Santa Maria Maggiore Bazilikası’na sade bir ahşap tabutla, özel bir süsleme olmadan defnedilmeyi istediğini belirtmişti.

Papa'nın cenazesi, TSİ saat 10.00 itibarıyla Aziz Petrus Meydanı’nda başladı.

130'DAN FAZLA DEVLET LİDERİ KATILDI

Törene, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın da bulunduğu 130’dan fazla devlet lideri katıldı.

ZELENSKY VE TRUMP GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Lideri Vladimir Zelensky, Beyaz Saray'da ettikleri kavganın ardından bu cenaze töreni vesilesiyle ilk kez bir araya geldi.

Beyaz Saray yetkilileri, liderlerin “verimli bir görüşme” gerçekleştirdiğini duyurdu.

Reuters’ın haberine göre, görüşmede cenaze töreninin ardından ek görüşmeler yapılması konusunda mutabakata varıldı, ancak detaylar paylaşılmadı.

DÜNYANIN GÜNDEMİNE OTURAN TRUMP VE ZELENSKY KAVGASI

28 Şubat 2025'te, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Beyaz Saray’da Ukrayna ile ABD arasında nadir toprak elementleri (maden) anlaşması imzalamak için bir araya geldi.

Zelenskiy, anlaşmanın Ukrayna’ya yeterli güvenlik garantisi sağlamadığını söyleyerek itiraz etti. Trump, Zelenskiy’i “saygısızlıkla” suçladı ve “Kazanamazsınız, Üçüncü Dünya Savaşı’nı riske atıyorsunuz,” dedi.

Zelenskiy, Rus esaretindeki Ukraynalıların fotoğraflarını göstererek kalıcı barış ve güvenlik garantileri talep etti. “Hangi diplomasi?” diyerek Vance’e karşı çıktı.

Vance, Zelenskiy’in Amerikan medyası önünde konuşmasını “Oval Ofis’e saygısızlık” olarak nitelendirdi ve Ukrayna’nın zorunlu askerlik politikalarını eleştirdi.

Tartışma alevlendi, maden anlaşması imzalanmadı. Trump, Zelenskiy’den Beyaz Saray’ı terk etmesini istedi. Ortak basın toplantısı iptal edildi, Trump anlaşmayı Truth Social’da iptal ettiğini duyurdu.