Donald Trump, Somali'deki ABD askerlerinin geri çekilmesi talimatını verdi

Pentagon, Başkan Trump'ın Somali'deki askerlerle ilgili talimatını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Somali'deki Amerikan askerlerinin çoğunun 2021 yılı başına kadar geri çekilmesini istedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Trump'ın talimatına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"SOMALİ'DEKİ ASKERİ PERSONELİN ÇOĞUNLUĞU..."

Açıklamada, "Başkan Trump, Savunma Bakanlığı ile ABD Afrika Komutanlığı'na, Somali'deki askeri personelin çoğunluğunun 2021'in başına kadar yeniden konumlandırılması talimatını verdi." ifadesine yer verildi.

ABD'nin Somali'de yaklaşık olarak 700 askerinin olduğu belirtilirken, geri çekilme takvimine ilişkin detaylar güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı.

KENYA VE CİBUTİ İDDİASI

Öte yandan Wall Street Journal gazetesi, Somali'den çekilecek askerlerin bazılarının Kenya ve Cibuti'deki üslere nakledilebileceğini iddia etti.

3 Kasım seçimlerinden sonra Trump tarafından Savunma Bakan Vekilliğine getirilen Christopher Miller, sürpriz bir şekilde geçen hafta Somali'ye bir ziyaret gerçekleştirmiş ve orada görev yapan Amerikan askerleri ile bir araya gelmişti.

ABD Başkanı Trump, seçimlerden önceki açıklamalarında Afganistan, Irak ve Somali'deki Amerikan askerlerinin sayısının azaltılacağı mesajını vermişti.