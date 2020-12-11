Donald Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırım paketini imzaladı

ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Pompeo'nun baskısı sonucu yaptırımlara onay verdi. 12 yaptırım maddesinden en az 5'inin uygulanması isteniyor.

ABD, Rusya'dan aldığı S-400 füzeleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım kararı alırken, söz konusu yaptırımların her an başlatılabileceği belirtildi.

Başkan Donald Trump'ın, Ankara'ya yaptırımları öngören paketi, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun tavsiyesi üzerine imzaladığı kaydedildi.

YAPTIRIM KARARI

Bloomberg'ün konuyla ilgili iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, yaptırımlar, ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında uygulanacak.

ABD'Lİ YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA YOK

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi ve ABD Hazine Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nda görevli yetkililerin, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı bildirildi.

YAPTIRIM MADDELERİ

Trump'ın imzaladığı tasarıda 12 madde yer alıyor. CAATSA kapsamında bu maddelerden 5'inin uygulanması talep ediliyor.

1- ABD Başkanı, ABD Eximbank'ı yaptırım uygulanan kişinin ülkeden mal ve hizmet ithal etmesiyle ilgili sigorta ve garanti edinimi ile kredi uzatımı konularında onay vermemesi için yönlendirebilir.

2- ABD Başkanı ABD hükümetine, yaptırım uygulanan kişinin ülkeden herhangi bir dayanıklı mal veya teknoloji ithal etmesine izin verecek lisans veya yetki belgesi vermemesi yönünde direktif verebilir. Bu maddenin kapsamına askeri mühimmat ve nükleer bağlantılı malzemeler de giriyor.

3- ABD Başkanı, ABD'deki finans kurumlarına yaptırım uygulanan kişiye kredi vermeme yönünde direktif verebilir. Buna göre, yaptırım uygulanan kişi ABD'den toplamda en fazla 10 milyon dolar kredi kullanabilir.

4- ABD Başkanı, uluslararası finansal kuruluşlarındaki ABD'li üst düzey yöneticilere, yaptırım uygulanan kişiye kaynak aktarılmaması için görüş bildirmeleri veya bu kuruluşların, yaptırım uygulanacak kişinin faydasına olabilecek kredi verme kararlarına karşı oy kullanmaları yönünde direktif verebilir.

5- Yaptırım uygulanan taraf finans kurumuysa, bu kurumun ABD piyasasındaki işlemleri kısıtlanırken, ABD devlet tahvillerine erişimi engelleniyor.

6- ABD yönetimi, yaptırım uygulanan kişiden mal ve hizmet tedarik etmeyi durdurabilir.

7- ABD Başkanı, ABD'nin yetki alanı dahilinde, yaptırım uygulanan kişinin faydasına olacak herhangi bir döviz alım-satım işlemi yapmasını engelleyebilir.

8- ABD Başkanı, ABD'nin yetki alanı dahilinde, yaptırım uygulanacak kişinin faydasına olacak bir ödeme veya kredi aktarımının finansal kuruluşlar arasında veya finansal kuruluşlar aracılığıyla ya da finansal kuruluşlara yapılmasını engelleyebilir.

9- Yaptırım uygulanan kişinin ABD'de mülk edinmesi ve bir mülkle ilgili her türlü işlemi yapması engellenebilir.

10- ABD Başkanı, ABD'li bir kişi veya kurumun yaptırım uygulanan tarafa yatırım yapmasını veya her türlü tahvil ürünü almasını engelleyebilir.

11- ABD Başkanı, ABD Dışişleri Bakanlığı'na, kapsamı Başkan tarafından belirlenmek üzere yaptırım uygulanan tarafla ilgili kişilere vize kısıtlaması getirmesi için direktif verebilir. Başkan, ABD İçgüvenlik Bakanlığı'na bu kişilerin ülkeden çıkarılması talimatını da verebilir.

12- ABD Başkanı, yaptırım uygulanan tarafın yöneticilerine ve yetkililerine bahsedilen yaptırımları uygulayabilir.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI'NA YAPTIRIM

Öte yandan, ikisi ABD'li yetkili olmak üzere konu hakkında bilgi sahibi dört kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre, yaptırımlar Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nı (SSB) ve SSB Başkanı İsmail Demir'e uygulanacak.

ABD Kongresi, uzun bir süredir Donald Trump yönetiminin S-400 füzeleri aldığı için Türkiye'ye yaptırım uygulamasını istiyordu. Reuters'ın haberine göre, kaynaklar, Ankara ile ocak ayında başkanlık görevine başlayacak Joe Biden arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olması beklenen yaptırımların her an başlatılabileceğini ifade etti.