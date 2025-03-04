AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ukrayna gündemini değerlendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile 28 Şubat'ta Oval Ofis'te yaşadığı tartışmaya ilişkin Trump, "Zelensky'nin daha minnettar olması gerektiğini düşünüyorum çünkü bu ülke iyi günde kötü günde onların yanında oldu" değerlendirmesini yaptı.

ABD olarak Ukrayna'ya 350 milyar dolar harcadıklarını ve bu para karşılığında bu ülke ile yapacakları nadir toprak elementleri anlaşmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Trump, "Sizce bu anlaşma öldü mü, yoksa halen kurtarılabilir mi?" sorusuna, "Hayır, sanmıyorum. Bence bu bizim için harika bir anlaşma" yanıtını verdi.

Trump, salı akşamı ABD Kongresi'nde yapacağı konuşmada bu konudaki son durumu açıklayacağını ifade etti.

"BU SAVAŞIN BİR AN ÖNCE BİTMESİNİ İSTİYORUM"

Savaşın bir an önce bitmesini istediğini ve bu sebeple hem Rusya hem de Ukrayna ile yakın temasların sürdüğünü kaydeden Trump, Zelensky'nin, "Savaşın bitmesi yakın değil" yönündeki ifadelerine atıfta bulunarak, "Zelensky, savaşın uzun süre devam edeceğini düşündüğünü söylemiş, bu konuda haklı olmasa iyi olur. Ben bu savaşın bir an önce bitmesini istiyorum" diye konuştu.

Trump, savaşın sürmesi halinde her iki ülkenin de zarar görmeye devam edeceğine dikkati çekerek, "Rusya'nın da Ukrayna halkının da kesinlikle bir anlaşma yapmak istediğine inanıyorum" ifadesini kullandı.

ABD'nin Ukrayna'ya Avrupa'dan çok daha fazla harcama yaptığını belirten Trump, aslında Avrupa'nın Ukrayna'ya yakın olması sebebiyle kendilerinden daha fazla harcama yapmaları gerektiğini savundu.

YARDIMLARI ASKIYA ALIP ALMAMA KONUSU BELİRSİZ

Öte yandan Trump, Ukrayna'ya savunma yardımlarını askıya alıp almama konusunda ne durumda olduklarına ilişkin soruya, "Şu anda bunun hakkında henüz konuşmadık. Neler olacağını göreceğiz" cevabını verdi.

Trump, şu anda bu konuda vereceği herhangi bir cevabın kısa sürede değişebileceğini çünkü çok dinamik ve değişken bir süreçten geçtiklerini vurguladı.