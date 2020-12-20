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    Donald Trump ve eşinden Beyaz Saray’da son kare

    Donald Trump ve eşinden Beyaz Saray’da son kare

    ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Beyaz Saray'da son Noel'i kutlamaya hazırlanırken, Trump çifti Noel tebrik kartında, smokin giyerek poz verdi.
    • DHA
    • 20.12.2020 - 16:51
    • Güncelleme : 20.12.2020 - 17:31
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    Beyaz Saray'da Noel hazırlıkları tamamlandı.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, kişisel hesabından "Başkan Donald J. Trump ve First Lady Melania Trump'tan Mutlu Noeller" mesajıyla bir fotoğraf paylaştı.

    AYNI TARZ SMOKİN

    Beyaz Saray’da çekilen son Noel pozunda, çiftin smokin giydiği görüldü.

    Beyaz Saray'ın en uzun merdiveninin önünde poz veren çiftin, gülücükler saçtığı da dikkatlerden kaçmadı.

    Donald Trump ve eşinden Beyaz Saray’da son kare #1

    ÜLKE KARIŞIK

    ABD Başkanı Donald Trump, 59’uncu başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'a karşı kaybettiğini hala kabullenmezken, ülkede yaşanan karmaşa da sürüyor.

    Donald Trump ve eşinden Beyaz Saray’da son kare #2

    Donald Trump ve eşinden Beyaz Saray’da son kare #3

    Donald Trump ve eşinden Beyaz Saray’da son kare #4

    Donald Trump ve eşinden Beyaz Saray’da son kare #5

    Donald Trump ve eşinden Beyaz Saray’da son kare #6

    Donald Trump ve eşinden Beyaz Saray’da son kare #7

    Donald Trump ve eşinden Beyaz Saray’da son kare #8

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