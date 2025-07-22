Donald Trump, Wall Street Journal'ı basın havuzundan çıkardı

Düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Wall Street Journal'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını haberleştirmesine işaret ederek 'WSJ'nin sahte ve karalayıcı davranışları nedeniyle' Trump'ın İskoçya ziyaretini takip edecek basın havuzundan çıkarıldığını duyurdu.

Trump'ın İskoçya gezisini haberleştirmek üzere oluşturulacak basın havuzuna 13 farklı yayın organının katılacağını belirten Leavitt, "WSJ, sahte ve iftira niteliğindeki davranışları nedeniyle bu 13 kuruluştan biri olmayacaktır" ifadesini kullandı.

Leavitt, "Temyiz mahkemesinin de teyit ettiği üzere WSJ ya da başka bir haber kuruluşuna Başkan Trump'ı Oval Ofis'te, Air Force One uçağında ve özel çalışma alanlarında haber yapmak için özel erişim garantisi verilmemiştir" dedi.

"İĞRENÇ VE PİS BİR PAÇAVRA"

WSJ, Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in Epstein'ın 50. doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik bir mektup yazmasını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etmişti.

"Jeffrey Epstein'ın arkadaşları 50. doğum günü albümü için ona müstehcen mektuplar gönderdi. Bunlardan biri Donald Trump'tan gelmişti" başlıklı haberinde WSJ, kalemle çizilmiş çıplak bir kadın figürünün içerisinde Trump ile Epstein arasında 'hayali' olduğunu belirttiği bir konuşmanın da varlığını ileri sürmüştü.

Trump ise sosyal medya hesabı üzerinden Epstein'e doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını yalanlamış, haberin sahte olduğunu savunarak WSJ'nin 'iğrenç ve pis bir paçavra' haline geldiğini öne sürmüştü.

Trump, 18 Temmuz'da yaptığı paylaşımda Epstein'e doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını haberleştiren WSJ gazetesinin sahibi Rupert Murdoch'un davada ifade vermesini sabırsızlıkla beklediğini belirtmişti.