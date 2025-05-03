Donald Trump, yapay zeka ile kendisini 'Papa' yaptığı bir fotoğraf paylaştı

DHA

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 21 Nisan'da hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Nisan'da Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamalarda yeni Papa'nın kim olmasını istediğine dair soruya "Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu." yanıtını verdi.

YAPAY ZEKA İLE KENDİNİ PAPA YAPTI

Trump, bugün sosyal medya hesabından yapay zeka ile oluşturulmuş Papa olduğu bir fotoğrafını paylaştı.

Paylaşım kısa sürede gündem oldu.