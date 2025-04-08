Haber Merkezi
Dünya ABD'deki görüşmeyi konuşuyor.
Hakkında savaş suçları nedeniyle Avrupa ülkelerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama kararı olan Gazze kasabı Binyamin Netanyahu ABD'de.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.
Trump ve Netanyahu, görüşmenin ardından Oval Ofis’te basına açıklamalarda bulundu.
YİNE DÜZELTTİ
Basın toplantısının öncesinde Netanyahu'nun imza için masaya oturduğu anlarda Trump'ın tavrı ise dikkat çekti.
Trump, Netanyahu'nun sandalyesini düzeltti.
Bu jest, şubat ayında gerçekleşen ilk ziyarette de dikkat çekmişti. Trump'ın Netanyahu'nun sandalyesini düzelttiği anlar yine kameralara yansıdı.
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