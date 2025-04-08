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Donald Trump yine Binyamin Netanyahu'nun sandalyesini düzeltti

Donald Trump yine Binyamin Netanyahu'nun sandalyesini düzeltti 2 ay önce gerçekleşen görüşmede olduğu gibi Donald Trump'ın Binyamin Netanyahu'nun sandalyesini düzelttiği anlar kameralara yansıdı.