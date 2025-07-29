Donald Trump yönetiminden federal çalışanlara dini propaganda izni

Geçtiğimiz aylarda 'Dini ülkemize geri getireceğiz' açıklaması yapan ABD Başkanı Donald Trump, bu yönde adım atmayı sürdürüyor.

Devlet ve dini işerin bir arada yürütülmesi gerektiğini savunan Donald Trump, federal kurumlarında çalışan memurlara yönelik yeni bir din bildirisi yayımlattı.

The Hill gazetesinin haberine göre Trump yönetimi, federal kurumlara dinin ifade edilmesine ilişkin bir bildiri gönderdi.

KENDİ İNANCININ DOĞRU OLDUĞUNU İDDİA ETME İZNİ

Bildiride, "Federal iş yerlerinde dini ayrımcılığa olanak vermek hukuka aykırı." ifadesi yer alırken, çalışanların, iş yerlerinde kendi dinlerine ilişkin diyaloglar yürütebileceği ve iş arkadaşlarını "kendi dini inançlarının doğruluğuna ve inançlarını yeniden değerlendirmeye ikna etmeye çalışabileceği" belirtildi.

TEK KURAL BAŞKALARINI RAHATSIZ ETMEMEK

Bunun "başkalarını rahatsız edici şekilde yapılmaması" gerektiği vurgulanan bildiride, çalışanların, iş arkadaşlarını diğer kişisel aktivitelere davet etmeleri gibi dua etmek dahil dini vecibeleri teşvik etmesine izin verileceği ifade edildi.

Bildiride, çalışma arkadaşının bu konuşmanın sona ermesini talep etmesi halinde diğer federal çalışanın buna uyması çağrısı yapıldı.

ÇALIŞMA ORTAMINDA DİNİ KİTAPLAR BULUNDURMAK CEZA SEBEBİ OLMAYACAK

Ayrıca bildiride, çalışma ortamında İncil, dini sanat eserleri, takılar, dini mesajların yer aldığı posterler ve eşyalar bulundurmak gibi izin verilen eylemlerin disiplin cezasına yol açmaması gerektiği kaydedildi.