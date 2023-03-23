Donald Trump’ı yapay zeka ile tutukladılar Eski ABD Başkan Donald Trump hakkındaki iddianamenin bu hafta kabul edilmesi ve tutuklanması bekleniyor. Trump ile ilgili karar açıklanmadan, sosyal medyada yapay zeka ile oluşturulmuş fotoğraflar yayınlandı. Fotoğraflarda Trump’ın tutuklanma anı ve polise direnmesine yer verildi.

Haber Merkezi

Eski ABD Başkan Donald Trump, 2016 seçim kampanyası sırasında, daha önce ilişki yaşadığı porno yıldızı Stormy Daniels'a kampanya kaynaklarından usulsüz şekilde 130 bin dolarlık sus payı vermekle suçlanıyor.

İddianame onaylanırsa tutuklanacak

Trump hakkındaki iddianamenin bu hafta kabul edilmesi ve tutuklanması bekleniyor.

Eski başkanın gelecek hafta New York'taki adliye binasına getirilmesi planlanıyor.

"Salı günü tutuklanacağım" demişti

Geçen hafta sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak “Salı günü tutuklanacağım” diyen Trump, şunları söylemişti:

Şimdi, yolsuz, son derece siyasi, suçları için yeni rekorlar kırmaya çalışan ve başındaki kişinin George Soros tarafından finanse edildiği Manhattan Bölgesi Başsavcılık ofisinden yapılan yasa dışı sızıntılar gösteriyor ki herhangi bir suç kanıtlanamayınca, eski ve tamamen çürütülmüş (birçok diğer savcının da çürüttüğü) masallar üzerinden, açık ara önde Cumhuriyetçi başkan adayı ve eski ABD Başkanı gelecek hafta salı günü tutuklanacak. Protesto edin, ülkemizi geri alın!

Karar açıklanmadı

Ancak bu söylemler karşılık bulmadı.

Geride bıraktığımız salı günü, herhangi bir karar açıklanmadı.

Yapay zekalı fotoğraflar ortalığı karıştırdı

Trump'ın mahkeme süreci devam ederken yapa zeka kullanılarak oluşturulmuş bazı fotoğraflar, sosyal medyaya düştü, ortalık karıştı.

Fotoğraf karelerinde Trump’ın tutuklanma anına yer verildi.

Polise direnen Trump...

Sahte fotoğraflarda eski başkanın tutuklanmaya direnip ve polisten kaçmaya çalıştığı görüldü.

Bazı kullanıcılar da, bu fotoğrafları gerçek sandı.

Trump taraftarları ile diğer kullanıcılar arasında sert tartışmalar yaşandı.