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    Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, posta oylarına tepki gösterdi

    Avukat Giuliani, Philadelphia'nın oy veren ölüler konusunda ünlü olduğunu ileri sürdü.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2020 - 12:03
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 12:12
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    Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, posta oylarına tepki gösterdi

    ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, seçim hilesi söylentileri üzerine Pensilvanya'nın Philadelphia şehrine gitti.

    Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Giuliani, bölgenin "ölü insanlara oy kullandırmakla ünlü olduğunu" savundu.

    POSTALANAN OYLARDA HİLE İDDİASI

    Tek bir Cumhuriyetçinin bile posta yoluyla kullanılan oyları inceleyemediğini belirten Giuliani, "Mars'tan ya da Demokratik Ulusal Komite'den gönderilmiş olabilirdi. Bildiğimiz kadarıyla Joe Biden 50 defa oy kullanmış olabilirdi, ya da 5 bin defa." diye konuştu.

    "OY VEREN ÖLÜLER..."

    Trump'ın avukatı, ölülere oy kullandırılmasına ilişkin iddialarını sürdürerek, "Philadelphia, seçmen dolandırıcılığıyla ünlü. Oy veren ölüler konusunda bir ününüz var. Burada da kaç ölü insanın oy kullandığına bakacağız." ifadelerini kullandı.

    Donald Trump ın avukatı Rudy Giuliani, posta oylarına tepki gösterdi #1

    Donald Trump ın avukatı Rudy Giuliani, posta oylarına tepki gösterdi #2

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