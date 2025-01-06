Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın hayatı belgesel oluyor

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Attığı her adımla gündem olan ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, tekrar ailesi ile gündemde...

Trump'ın eşi, First Lady Melania Trump'ın belgeseli çekilecek.

Amazon tarafından hakları satın alınan belgeselin, Melania Trump'ın hayatına "eşi benzeri görülmemiş bir perde arkası bakışı" sunacağı bildirildi.

2025'in ikinci yarısında dünya çapında sinemalarda ve yayın akışında yer alması planlanan belgeselde, Melania Trump'ın projede baş yapımcı olarak görev alacağı açıklandı.

KENDİ BELGESELİNİN YAPIMCISI OLDU

Tekrar First Lady olmasının ardından modellik imajını unutturmak için klasik bir giyim tarzına yönelen Melania Trump'ın, 2024'ün Aralık ayında çekimlere başladığı öğrenildi.

Amazon Prime Video tarafından yapılan açıklamada, belgeselin detayları hakkında sınırlı bilgi paylaşılırken, projeyi hayata geçirmekten büyük heyecan duydukları belirtildi.

"BU EŞSİZ HİKAYEYİ DÜNYAYLA PAYLAŞMAKTAN HEYECAN DUYUYORUZ"

Melania Trump ve Donald Trump, proje hakkında sessizliklerini korurken Amazon sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bu gerçekten eşsiz hikayeyi dünya çapındaki milyonlarca müşterimizle paylaşmaktan heyecan duyuyoruz." dedi.

Yapılan açıklamada, çekimler ilerledikçe ve yayın planları kesinleştikçe, projeyle ilgili daha fazla ayrıntının paylaşılacağı bildirildi.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA İSTİSMARCI RATNER

Belgeselin yönetmen koltuğunda ise 2017 yılında cinsel istismar suçlamalarıyla gündeme gelen Brett Ratner’ın oturduğu öğrenildi.

Proje, ekim ayında yayımlanan ve New York Times ile Amazon'un en çok satanlar listesine giren Melania Trump kitabının ardından First Lady’yi konu alan ikinci bir medya projesi olarak öne çıkıyor.

Yine First Lady'nin hayatına odaklanan bu anı kitabı, Melania Trump'ın samimi bir portresini sunuyor ve daha önce kamuoyuyla paylaşmadığı kişisel hikayeleri ve aile fotoğraflarını içeriyor.

BEZOS VE TRUMP BAĞLANTILARINA YAKIN MARKAJ

Belgesel, aynı zamanda Trump ile Amazon'un kurucusu Jeff Bezos arasındaki bağlantılarla dikkat çekiyor.

Bezos, geçtiğimiz ay Trump'ın yemin töreni fonuna 1 milyon dolarlık bağış yaptığını ve 1 milyon dolarlık ayni katkıda bulunduğunu açıklamıştı.

Ayrıca, Amazon Prime platformunun Trump'ın yemin törenini canlı yayımlayacağı duyurulmuştu.

Jeff Bezos'un, Trump'ın siyasi başarısını “olağanüstü bir geri dönüş” olarak nitelendirdiği ve kısa bir süre önce Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlenen bir yemek davetine katıldığı biliniyor.