Trump: Gazze planı için acelemiz yok

İHA

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba’yı Beyaz Saray’da konuk etti.

Liderler arasındaki görüşme öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandıran Gazze planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ACELEMİZ YOK"

Tartışmalı plana dair aceleci bir tutum içinde olmadıklarını vurgulayan Trump, "Planı ilerletmek için kesinlikle acelemiz yok" ifadelerini kullandı.

TRUMP: "ABD, GAZZE'Yİ DEVRALACAK"

Trump daha önce yaptığı açıklamalarda, Gazze’de yaşayanların güvenli bir alternatif sunulması halinde bölgeye dönmek istemeyeceğini savunarak, farklı ülkelere yerleştirilebileceklerini öne sürmüştü.

Gazze Şeridi’ni ABD’nin devralacağını belirten Trump, "Bölgenin kontrolünü biz sağlayacağız. Tehlikeli patlamamış mühimmatları ve silahları temizlemekten, yıkılan binaları kaldırmaktan ve bölgeyi yeniden inşa ederek sınırsız iş ve konut imkânı yaratmaktan sorumlu olacağız" demişti.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK VE GÖRKEMLİ PROJELERİNDEN BİRİ OLACAK"

Öte yandan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada, Gazze’de yeni ve modern yerleşim alanları inşa edileceğini öne sürerek, "Filistinliler, çok daha güvenli ve güzel evlere yerleştirilecek. Böylece gerçek anlamda mutlu, güvende ve özgür olma şansları olacak" dedi.

ABD’nin dünya çapındaki en iyi ekiplerle iş birliği içinde olacağını kaydeden Trump, bölgedeki kalkınma sürecinin dikkatli ve kademeli bir şekilde ilerleyeceğini belirtti. Ayrıca, projenin askeri bir müdahaleye ihtiyaç duymayacağını ve bölgeye istikrar getireceğini iddia etti.