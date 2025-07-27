Donald Trump'ın Gazze stratejisinde değişiklik yapacağı iddia edildi

Amerikan Axios haber platformunun üst düzey iki isme dayandırdığı haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, strateji değişikliğinin sinyalini verdi.

Rubio, cuma günü bazı esir aileleriyle bir araya geldiği görüşmede, "Gazze'deki stratejimizi ciddi bir şekilde yeniden düşünmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı ve ABD Başkanı Donald Trump'a bu konuda yeni seçenekler sunacaklarını kaydetti.

Rubio ayrıca bazı esirlerin serbest bırakılması karşılığında kısa süreli ateşkesler öngören Joe Biden dönemindeki anlaşma yaklaşımını hiçbir zaman beğenmediklerini dile getirdi ve daha kalıcı bir çözüm bulmaları gerektiğini söyledi.

TRUMP: HAMAS ANLAŞMA YAPMAK İSTEMİYOR

Trump, Gazze'de ateşkes sürecinin 'Hamas'ın müzakerelerden çekilmesi' nedeniyle tamamlanamadığını ileri sürmüştü.

Birçok esiri kurtardıklarını ancak kalan 20 civarındaki esiri bırakmamak için Hamas'ın anlaşmayı yapmak istemediğini savunan Trump, "Şimdi son rehineler kaldı ve son rehineleri kurtardıktan sonra ne olacağını biliyorlardı. Bu yüzden anlaşma yapmak istemiyorlar. Bunu gördüm, bu yüzden çekildiler" diye konuşmuştu.

Trump ayrıca adını zikretmeden İsrail'in 'savaşarak Gazze'yi temizlemek zorunda kalacağı' değerlendirmesini yapmıştı.