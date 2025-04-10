Donald Trump'ın kampanya şapkalarını üreten Çin, ABD ile dalga geçti

Haber Merkezi

Dünya, gümrük vergisi savaşına kilitlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası süresince sinyallerini verdiği yeni gümrük vergisi tarifesini uygulamaya aldı.

Trump'ın kıvılcımını çaktığı savaş, Çin'in misillemeleriyle alevlendikçe alevlendi.

Küresel piyasaları sarsan karşılıklı adımlar devam ederken Çin'den dikkat çekici açıklamalar geliyor.

ÇİNLİLER ABD İLE DALGA GEÇİYOR

ABD pazarındaki varlıklarına dikkat çeken Çinliler adeta Trump ile dalga geçiyor.

Bu kapsamda Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning'in Facebook paylaşımı gündem oldu.

Ning, Çin’e gümrük vergilerini yüzde 125’e kadar artıran Trump’la dalga geçti.

ÇİN'DE ÜRETİLEN TRUMP'IN KAMPANYA ŞAPKASI MEGA

Ning Facebook hesabında Trump'ın kampanya şapkası olan MAGA'nın bir çizimini paylaştı.

Yorumsuz paylaşılan görselde şapkanın üzerinde Çin üretimi olduğuna dair etiket ve 50 dolardan 77 dolara çıkan fiyatı dikkat çekti.

TRUMP'IN BAŞLATTIĞI VERGİ SAVAŞI

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da "karşılıklı tarifeler" kapsamında Çin'e yüzde 34 ek gümrük tarifesi getireceğini açıklamıştı.

Çin, ABD'nin tarife artışına tepki göstermiş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu.

Başkan Trump da buna karşılık, Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini ve Çin ile planlanan görüşmeleri iptal edeceğini bildirmişti.

Yeni tarife artışıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 104'e çıkmıştı.

Çin, Trump'ın ek tarife tehdidine de aynı oranda karşılık vererek ABD'den ithal ürünlere gümrük tarifesini yüzde 84'e yükselttiği ilan etmişti.

Trump da buna karşılık gümrük tarifesini yüzde 125'e çıkardığını duyurmuştu.