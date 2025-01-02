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Haber Merkezi

ABD'de peş peşe saldırılar...

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Las Vegas kentindeki "Trump International" otelinin önünde, Tesla marka bir araç patlayarak alev aldı.

Kent sözcülüğünden yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 08.40'ta, araçların valeye teslim edildiği alanda meydana geldiği aktarıldı.

ARAÇ ALEV ALDI

Clark Bölgesi İtfaiyesi ise yaptığı açıklamada, "Trump International" otelinin önünde sabah saatlerinde bir aracın alev aldığını bildirdi.

Olayda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

NEW ORLEANS SALDIRISINDAN SAATLER SONRA GERÇEKLEŞTİ

New Orleans kentinde ise bir saldırgan aracıyla kalabalığın arasına daldı, en az 15 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi ise yaralandı.

Bu saldırıdan saatler sonra da Las Vegas'taki Trump otelinin önünde Tesla marka bir araç patladı.

ELON MUSK'TAN AÇIKLAMA

Trump'ın önde gelen destekçilerinden Tesla'nın sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Trump'ın önde gelen destekçilerinden ABD'li iş insanı Musk, Las Vegas kentindeki "Trump International" otelinin önünde alev alan Tesla kamyonetinin patlatıldığını iddia ederek, "Bunun bir terör eylemi olma ihtimali var." değerlendirmesinde bulundu.

MUSK'TAN "SALDIRILAR BAĞLANTILI" İDDİASI

Musk, otel önünde alev alan Tesla kamyoneti ile New Orleans'da düzenlenen saldırıda kullanılan aracın "Turo" adlı araç paylaşım platformundan kiralandıklarını kaydederek, "Belki de bir bağlantı vardır." ifadelerini kullandı.

"OLAYLARIN BAĞLANTILI OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRIYORUZ"

ABD Başkanı Joe Biden Biden, Las Vegas'taki patlamanın New Orleans'taki saldırıyla olası bir bağlantısı olup olmadığının araştırıldığını belirterek, "Ancak bu konuda şu an rapor edilecek bir şey yok." dedi.