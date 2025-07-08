Donald Trump'ın Pentagon'un Ukrayna kararından habersiz olduğu belirtildi

Associated Press'in konuyla ilgili bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya silah yardımının devam ettirilmesine ilişkin açıklamasının arka planı ele alındı.

İsmi açıklanmayan kaynaklar, ABD Savunma Bakanlığı'nın 2 Temmuz'da Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan bazı askeri mühimmatın dış yardımlara ilişkin yapılan incelemeler sonrası gönderilmeyeceğini açıklamasına Trump'ın 'hazırlıksız yakalandığını' belirtti.

Kaynaklar, Trump'ın Pentagon'un yardımları durdurmaya yönelik planını Beyaz Saray'la yeterince koordine etmediğini düşündüğünü aktardı.

Ayrıca söz konusu durdurma kararının Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby tarafından planlandığı ve bakanlık içinde de fikir ayrılıklarına yol açtığı belirtildi.

ASKERİ MÜHİMMATLARIN UKRAYNA'YA GÖNDERİLMEMESİ KARARI ALINMIŞTI

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada Pentagon'un askeri dış yardımlara ilişkin inceleme yürüttüğünü belirtmişti.

Bu kapsamda Kelly, eski Başkan Joe Biden döneminde Ukrayna'ya gönderileceği belirtilen bazı askeri mühimmatın 'ABD'nin çıkarlarına öncelik vermek amacıyla' gönderiminin durdurulması kararı alındığını kaydetmişti.

Trump ise Ukrayna'ya silah gönderme konusuna yönelik, "Daha fazla silah göndereceğiz. Göndermek zorundayız, kendilerini savunabilmeleri gerekiyor. Çok ağır saldırı altındalar" ifadelerini kullanmıştı.