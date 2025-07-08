Trump'tan Rusya çıkışı: Putin'den hiç memnun değilim

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki Mavi Oda’da düzenlenen akşam yemeğinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu ağırladı.

Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş başta olmak üzere, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Trump, savaşla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"PUTİN'DEN HİÇ MEMNUN DEĞİLİM"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı son telefon görüşmesinde Putin'in, Ukrayna'daki hedeflerinden geri adım atmayacağını ve ülkesinin savaşın nedenlerini ortadan kaldırma amacından vazgeçmeyeceğini söylemesine değinen Trump, Putin'den hiç memnun olmadığını ve Ukrayna'daki savaşı durdurmak istediğini söyledi.

Trump, "Putin'den hiç memnun değilim. Hayal kırıklığına uğradım. Başkan Putin durmayı tercih etmedi. Putin beni üzüyor." ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA'YA SİLAH GÖNDERECEĞİZ"

Başkan Trump, "Ukrayna'ya silah göndereceğiz. Göndermek zorundayız. Kendilerini savunabilmeliler. Şu anda çok ağır darbe alıyorlar" diyerek Biden'dan sonra ilk kez Rusya'ya karşı Ukrayna'ya silah desteği yapacağını açıkladı.

Trump, sadece geçen hafta Rusya-Ukrayna savaşında yaklaşık 7 bin kişinin öldürüldüğünü söyledi.