Donald Trump'ın Ticaret Bakanı adayı Howard Lutnick'e onay

AA & Ensonhaber

ABD Senatosu Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Donald Trump'ın aday gösterdiği Howard Lutnick'in Ticaret Bakanı olması için 51 senatör evet, 45 senatör hayır oyu kullandı.

Böylece Lutnick, ABD'nin yeni Ticaret Bakanı oldu.

Finansal hizmetler şirketi Cantor Fitzgerald'ın CEO'su olan Lutnick'in Trump'ın ticaret politikalarının uygulanmasında önemli rol oynaması bekleniyor.

İŞLERİNDEN ÇEKİLECEK

Lutnick, ocak ayında ABD Senatosu'nun Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesi'nde katıldığı oturumda bakanlığının onaylanmasından itibaren 90 gün içinde Cantor Fitzgerald ve diğer işlerinden çekileceğini belirtmişti.

Aynı oturumda Lutnick, ABD'nin ticareti daha adil hale getirmesi gerektiğini, tarifelerin mütekabiliyet, adalet ve saygı oluşturmak için kullanılabileceğini ifade etmişti.