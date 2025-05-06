Donald Trump'ın Yemen kararı İsrail'de şok etkisi yarattı

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'yi Beyaz Saray'da ağırladığı görüşmede Yemen’deki Husilerin artık savaşmak istemediklerini kendilerine ilettiklerini belirtti.

Trump, "Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız. Teslim oldular, artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'DE ŞOK ETKİSİ

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli yetkililer, Trump'ın Husileri bombalamayı durduracakları açıklamasının Tel Aviv yönetiminde 'şok etkisi' yarattığını açıkladı.

İsrail basınına konuşan yetkililer, Trump'ın söz konusu karara ilişkin İsrail'e önceden bilgi vermediğini de aktardı.

İsrail ordusu son iki gündür Hudeyde Limanı ve Sana Havalimanı başta olmak üzere Yemen'de birçok noktaya hava saldırıları düzenliyor.

Tel Aviv yönetimi bu saldırıların Yemen'deki Husiler'in 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef almasına yanıt olarak düzenlendiğini belirtiyor.