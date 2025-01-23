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AA & Ensonhaber

2016-2020 döneminin ardından ikinci başkanlık dönemine başlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma günü ziyaret edeceğini duyurduğu Los Angeles'ta yangın kabusu yeniden büyüdü.

California Orman ve Yangından Koruma Departmanı'ndan alınan bilgilere göre Castaic Gölü çevresinde birkaç saat önce çıkan Hughes yangını kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangının 2 bin hektardan fazla alanı kapladığı bildirilirken bölgede tahliye uyarıları verildi.

Uyarılarda yangının hayati tehlike yarattığı belirtilirken bazı alanların halkın erişimine kapatıldığı duyuruldu.

HEYELAN RİSKİ DE VAR

Ulusal Hava Durumu Servisi'nden yapılan açıklamada hafta sonu bölgede yağmur beklendiği ancak bunun devam eden yangınları söndürmeye yetmeyeceği, düşük de olsa heyelan riskinin de bulunduğu belirtildi.

Los Angeles'ta iki haftadan uzun süre önce 6 ayrı bölgede başlayan yangınlardan Palisades bölgesindekinin bugün itibariyle yüzde 68'inin, Eaton'dakinin ise yüzde 91'inin kontrol altına alındığı kaydedildi.

Donald Trump, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada Beyaz Saray'a döndükten sonra yapacağı ilk ziyaretin 24 Ocak'ta tarihi orman yangınlarının etkilediği Güney California'yı kapsayacağını belirtmişti.