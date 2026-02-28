Donald Trump'tan, ABD Yüksek Mahkemesi gümrük vergisine tepki

Yüksek Mahkeme'nin gümrük vergilerini iptal etmesine ABD Başkanı Donald Trump, sert tepki gösterdi.

Kendisine ait Truth sosyal medya platformundan Trump, konuya ilişkin bir paylaşım yaptı.

Trump, söz konusu kararın uzun yıllardır ABD’yi sömüren ülkelere ve şirketlere yüz milyarlarca doların iade edilmesi anlamına geleceğini vurguladı.

"BU DAVANIN YENİDEN GÖRÜLMESİ MÜMKÜN MÜ?"

ABD Yüksek Mahkemesi’nin bu gerçeği göz ardı ettiğini belirten Trump, şu ifadelere yer verdi:

On yıllarca bizden faydalanan, hak etmedikleri milyarlarca doları alan ülkelerin ve şirketlerin, bu son derece hayal kırıklığı yaratan karar sonucunda, dünyanın daha önce hiç görmediği türden hak edilmemiş bir ‘beklenmedik kazanç’ elde etme hakkına sahip olmaları mantıklı değil.

Bu davanın yeniden görülmesi veya yeniden karara bağlanması mümkün mü?

YETKİ ÇIKIŞI

Mahkeme, Trump’ın gümrük vergilerini iptal etmişti.

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın ulusal acil durumlar için öngörülen bir yasaya dayanarak uygulamaya koyduğu kapsamlı gümrük vergilerini iptal etmişti.

Mahkeme kararında, tarifelerin yetki aşımına girdiği vurgulanmıştı.

Trump, karara sert tepki göstermişti.

"BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI"

Trump ise, ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararına sert tepki göstererek şu açıklamalarda bulundu:

Bu son derece büyük bir hayal kırıklığı nedeni ve mahkemenin bazı üyelerinin tutumundan utanıyorum. Ülkemiz için doğru olanı yapma cesareti gösteremedikleri için gerçekten utanıyorum.

Trump, karara tepki olarak tüm ülkelere yüzde 10 ilave gümrük vergisi öngören yeni başkanlık kararnamesi imzalayarak uygulamayı yürürlüğe koymuştu.