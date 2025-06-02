Donald Trump’tan Biden hakkında robot kopya iddiası

Haber Merkezi

Başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından eski Başkan Joe Biden'a yüklenen Donald Trump, ilginç söylemlerini sürdürüyor.

Bulduğu her fırsat ve konuda Biden ve yönetimi hedef gösteren Trump, bu sefa ilginç bir iddia ortaya attı.

78 yaşındaki Trump, Cumartesi gecesi geç saatlerde yaptığı paylaşımda, Biden’ın 2020’de infaz edildiğini öne süren bir destekçisinin mesajını yayımladı.

"BİDEN'IN YERİNE KLON GEÇTİ"

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Artık Joe Biden diye biri yok — 2020’de infaz edildi.”

İddiada, Biden’ın yerinin “klonlar, dublörler ve ruhsuz robotik varlıklarla” doldurulduğu, Demokratların ise bu değişikliği fark edemediği öne sürüldü.

DESTEK YAĞDI

Trump’ın bu paylaşımı, bazı destekçileri tarafından hızlıca benimsendi.

Sosyal medyada Biden’ın geçmişte ve günümüzdeki görüntüleri karşılaştırılarak “aynı kişi olmadıkları” iddia edildi.

Bazı kullanıcılar, Biden’ın kulak yapısındaki değişikliği buna kanıt olarak sundu. Hatta bir kullanıcı, Biden’ın göreve başlama gününde Arlington Ulusal Mezarlığı’nda top atışıyla cenaze töreni düzenlendiğini öne sürdü.

TRUMP'IN EŞİ İÇİN DE KLON DENDİ

Trump’ın eşi Melania Trump da geçmişte benzer iddiaların hedefi olmuş, bazı teorisyenler tarafından onun da bir dublörle değiştirildiği ileri sürülmüştü.

Beyaz Saray ise bu iddiaları "önemsiz" olarak nitelendirmişti.