İran ordusu: ABD-Siyonist düşmanları yaptıklarına pişman edeceğiz

İran ordusu, ABD denizaltısı tarafından Hint Okyanusu’nda uluslararası sularda İran donanmasına ait IRIS Dena fırkateyninin hedef alınması ve gemide bulunan bazı öğrencilerin hayatını kaybetmesiyle ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, saldırının savaş alanından yaklaşık 2 bin mil uzaklıkta gerçekleştiği belirtilerek, "Dün dünya, terörist ABD ordusunun bir başka insanlık karşıtı suçuna daha tanıklık etti. Dena fırkateynine yönelik alçakça saldırı ve Milan 2026 Barış Tatbikatı’ndan dönmekte olan eğitim görevindeki genç öğrencilerin öldürülmesi, küresel hegemonya düzeninin hiçbir uluslararası kurala bağlı olmadığını bir kez daha göstermiştir" ifadeleri kullanıldı.

"ABD ULUSLARARASI TEAMÜL KURALLARINI, İNSANCIL HUKUK İLKELERİNİ VE ULUSLARARASI DENİZCİLİK DÜZENLEMELERİNİ İHLAL ETMİŞTİR"

Açıklamada şöyle denildi:

"ABD Deniz Kuvvetleri, savaş bölgesinden yüzlerce mil uzakta gerçekleştirdiği bu vahşi ve insanlık dışı saldırıda herhangi bir uyarıda bulunmadan uluslararası teamül kurallarını, insancıl hukuk ilkelerini ve uluslararası denizcilik düzenlemelerini ihlal etmiştir. Dena fırkateynine ateş açılması sonucu barış tatbikatına katılan öğrencilerden, öğretim görevlilerinden, komutanlardan ve mürettebattan bazıları hayatını kaybetmiştir"

"ULUSLARARASI KURULUŞLARIN SESSİZLİKLERİYLE BU EYLEMLERE MEŞRUİYET KAZANDIRDIĞI AÇIKTIR"

Uluslararası kuruluşların tutumunun eleştirildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Uluslararası kuruluşların dünyanın farklı bölgelerinde ABD ve İsrail’in işlediği suçları kınama görevlerini yerine getirmediği ve sessizlikleriyle bu eylemlere meşruiyet kazandırdığı açıktır. Ancak bu gençlerin ölümü, insanlığın vicdanını etkileyecek ve İran halkı ile silahlı kuvvetlerinin hayatını kaybedenlerin kanının karşılığını alma konusundaki kararlılığını daha da güçlendirecektir. İran ordusu, bu vahşi eylemi kınamaktadır ve ABD-Siyonist düşmanları yaptıklarına pişman edecektir"

SALDIRIDA EN AZ 80 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları kapsamında dün Hint Okyanusu’nda İran donanmasına ait IRIS Dena fırkateyni hedef alınmıştı. Gemide yaklaşık 180 kişi bulunurken, saldırı sonucu en az 80 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Sri Lanka Donanması tarafından yapılan açıklamada, saldırının denizaltıdan gerçekleştirildiği belirtilirken, olayda 32 denizcinin yaralı olarak kurtarıldığı, çok sayıda personelden ise haber alınamadığı ifade edilmişti.