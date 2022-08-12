Donald Trump'tan evini arama kararını onaylayan bakana cevap

Eski ABD başkanı Donald Trump, evine yapılan aranmayı bizzat onayladığını açıklayan Adalet Bakanı Merrick Garland’a sosyal medya hesabı üzerinden eleştirerek cevap verdi.

Eski başkan Donald Trump, geçtiğimiz 8 Ağustos günü Florida eyaletinde yer alan Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesine ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından baskın yapıldı.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, yapılan baskın kararını bizzat onayladığını açıkladı.

Trump baskından rahatsızlık duyduğunu ifade etti

Eski ABD başkanı Donald Trump, Garland'ın açıklamasının ardından kendi sosyal medya platformu Truth Social’daki hesabı üzerinden paylaşım yaparak baskından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Aynı zamanda Donald Trump, daha önceki ABD başkanı Barack Obama’nın Beyaz Saray’dan kaçırdığı 33 milyon sayfalık belgelerin peşine neden düşülmediğini sordu.

Donald Trump bugün yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer verdi:

"Obama’nın kaçırdığı 33 milyon sayfalık belgelere ne oldu"

"Başkan Obama tarafından Chicago’ya götürülen 33 milyon sayfalık belgeye ne oldu, diye sormaya devam ediyorum. Yalan haber medyası bu konuda konuşmayı reddediyor. İptal edilmesini istiyorlar.

"Hadlerini çok aştılar"



Avukatlarım ve temsilcilerim tam bir işbirliği içindeydi ve çok iyi ilişkiler kurulmuştu. Hükümet, elimizde olduğunca her istediğini alabilmişti.Bizden belirli bir alanın kilitlenmesini istediler, yaptık! Her şey çok iyi gidiyordu, önceki başkanların birçoğundan daha iyiydi ama sonra birdenbire, hiçbir uyarı yapılmadan Mar-A-Lago’daki mülküme sabah 6:30’da çok sayıda ajan ve 'kasa hırsızları' tarafından baskın yapıldı. Hadlerini çok aştılar. Çılgın!

"First Lady’nin kıyafetleriyle kişisel eşyalarını karıştırdığını öğrendim"

Az önce ajanların First Lady’nin dolaplarını aradıklarını ve kıyafetleriyle kişisel eşyalarını karıştırdığını öğrendim. Şaşırtıcı bir şekilde, darmadağınık bırakılmış. Vay!"





Ne olmuştu



İHA'nın haberine göre; Trump’ın mülkünde 8 Ağustos günü FBI tarafından yapılan aramanın, Trump’ın başkanlık dönemi sırasında Florida’daki evine gizli belgeleri getirip getirmediğine ilişkin yürütülen bir soruşturma ile ilgili olduğu aktarılmıştı.



