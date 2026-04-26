Donald Trump'tan İran açıklaması

Orta Doğu'da belirsizlik sürüyor.

ABD ile İran arasında kalıcı bir barış konusunda henüz anlaşma sağlanamazken, silahların yeniden patlayabileceği gündemdeydi..

İran ile süresiz ateşkes olduğunu duyuran ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda ise ablukanın süreceğini belirtmişti.

Konuya dair yeni bir açıklama yapan Trump, bu kez savaşın yakında biteceğini söyledi.

"NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLMASINA İZİN VEREMEYİZ"

İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini de belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin veremeyiz. Harika bir iş çıkardık. İran savaşının çok yakında sona ereceğini ve bizim galip geleceğimizi düşünüyorum.

"GÖRÜŞMEK İSTİYORSA ARAYABİLİR"

Abluka uyguladık inanılmaz etkili oldu. İran'ın akıllıca davranacağını umuyorum. İran görüşmek istiyorsa arayabilir.