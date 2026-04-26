Mali’de eş zamanlı terör saldırıları: Savunma Bakanı Camara’nın öldüğü iddiası

Mali terör saldırılarıyla sarsılırken, başkent Bamako’ya yaklaşık 15 kilometre mesafedeki stratejik Kati kasabasında silahlı grupların, Savunma Bakanı Sadio Camara’nın askeri üs yakınındaki konutunu hedef aldığı ve saldırıda bakan ile ikinci eşinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Camara’nın bir yakını da basına yaptığı açıklamada ölüm iddiasını dile getirdi.

Saldırıların arkasında, Cemaat Nusrat ul-İslam ve el-Müslimin (JNIM) ile ayrılıkçı Tuareg isyancılarının olduğu iddia ediliyor.

EŞ ZAMANLI TERÖR SALDIRILARI

Mali hükümeti tarafından yapılan açıklamada, yalnızca Kati değil; Sevare, Gao ve Kidal gibi garnizon bölgeleri ile Bamako’nun da hedef alındığı bildirildi.

Eş zamanlı saldırılarda sivil ve askeri personelin de aralarında bulunduğu en az 16 kişinin yaralandığı, maddi hasarın ise sınırlı kaldığı ifade edildi.

HÜKÜMETTEN TEMKİNLİ AÇIKLAMA

Yetkililer, Savunma Bakanı Camara’nın hayatını kaybettiğine ilişkin haberlerin henüz teyit edilmediğini vurguladı. Resmi kaynaklar, güvenlik durumunun kontrol altında tutulmaya çalışıldığını belirtti.

Mali ordusu, saldırıların ülkenin savunma sistemini sekteye uğratmayı ve halk arasında korku yaratmayı hedeflediğini açıkladı. Bu kapsamda ülke genelinde güvenlik önlemleri artırıldı; bazı bölgelerde sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başlandı, kontrol noktaları güçlendirildi ve devriyeler yoğunlaştırıldı.

Mali Silahlı Kuvvetleri, ülkenin toprak bütünlüğünü koruma ve ulusal güvenliği sağlama konusundaki kararlılığını yineleyerek halka dikkatli olmaları ve şüpheli durumları bildirmeleri çağrısında bulundu.