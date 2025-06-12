Donald Trump'tan İran açıklaması: İsrail vurabilir

AA & Ensonhaber

Orta Doğu'da tansiyon yüksek..

ABD-İran ve İsrail arasında sular durulmuyor.

Bölgedeki hareketlilik sonrası ABD, askeri üslerindeki personellerini tahliye etmeye başladı..

Konuya dair ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada İsrail-İran gerilimine dair açıklamada bulundu.

"İSRAİL İRAN'I VURABİLİR"

Trump, İsrail'in İran'a saldırabileceğini ifade ederken, bu saldırının yakın zamanda gerçekleşeceğine ilişkin bir şey söylemek istemediğini belirtti.

İran ile bir çatışmadan kaçınmak istediğini vurgulayan Trump, şunları söyledi:

İran ile anlaşma yapmak istiyorum. Çatışma istemiyorum. Yakın zamanda bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum ancak nükleer silah sahibi olamazlar. Daha dostane bir davranış bekliyoruz.



İsrail'in İran'a saldırısı yakın görünmüyor ama gerçekleşme ihtimali yüksek. Bu umarım bu yaşanmaz.

"RUSYA VE UKRAYNA BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

ABD Başkanı ayrıca, Rusya ile Ukrayna'nın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti.