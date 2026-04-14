Donald Trump'tan İran ile müzakerede ikinci tur sinyali

Orta Doğu'daki gerginlik sürüyor.

ABD ile İran imzalanan iki haftalık ateşkesin ardından Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yeniden masaya oturuldu.

Ancak müzakerelerden bir sonuç alınamadı.

Bunun üzerine ABD, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına aldı.

MÜZAKERELERDE İKİNCİ TUR MESAJI

Yaşanan bu gelişmelerden sonrası ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

Trump, İran ile müzakerelerde ikinci tur mesajı verdi.

"MÜZAKERLER İÇİN TERCİHİMİZ PAKİSTAN"

İran ile yeniden görüşebileceklerini belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

İran ile iki gün içinde yeniden görüşebiliriz. Müzakereler için tercihimiz Pakistan.