Donald Trump'tan piyasaları karıştıracak Çin duyurusu

AA & Ensonhaber

İngiltere ile vardıkları ticaret anlaşmasını kamuoyuna açıklamak için Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik uyguladıkları yüzde 145'lik gümrük vergisi ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Trump, daha fazla anlaşma olup olmayacağına yönelik soruya, "Çok yakınız. Çok sayıda anlaşmamız olacak" cevabını verdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in İsviçre'de Çinli yetkililerle görüşeceğini anımsatan Trump, bunun çok önemli olduğunu ifade etti.

ÇİN'E YÖNELİK GÜMRÜK VERGİLERİ DÜŞEBİLİR

Söz konusu görüşme iyi geçerse Çin'e yönelik gümrük vergilerini düşürüp düşürmeyeceği sorulan Trump, "Olabilir yani göreceğiz. Şu anda yüzde 145'te daha yükseğe çıkamazsınız yani düşeceğini biliyoruz" dedi.

Trump, Çin'in kendilerine muazzam bir ticaret fazlası verdiğini ve bunun olmaması gerektiğini belirtti.

Tarifeler dolayısıyla Çin ile ticaretin yavaşlamasının 'iyi bir şey' olduğunu savunan Trump, bunun daha az para kaybettikleri anlamına geldiğini söyledi.

Tarifelerin ülkeye yararına değinen Trump, yeniden göreve başlamasından bu yana ABD'ye yapılacağı açıklanan yatırımların 10 trilyon dolara yaklaştığını vurguladı.

ABD'nin daha önce çip üretiminde 'tekel' olduğunu belirten Trump, "Eğer biz, 'Çip üretimini Tayvan'a taşımak istiyorsanız sorun değil ama ABD'ye geri satmak istiyorsanız yüzde 50-100 gümrük vergisi koyacağız' deseydik asla ABD'den gitmezlerdi" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ HİSSE ALSANIZ İYİ OLUR"

Faizleri indirmeye davet ettiği ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ile konuşmanın 'bir duvarla konuşmak gibi' olduğunu söyleyen Trump, "İngiltere faiz indirdi, Çin indirdi, onun dışında herkes faiz indiriyor" dedi.

Trump, vergi indirimlerini kalıcı hale geçirecek yasa tasarısına da değinerek şöyle devam etti:

Bu tasarı için çok fazla desteğimiz var. Eğer bu gerçekleşirse yaptığımız tüm bu ticaret anlaşmalarının üzerine bu ülke öyle bir noktaya gelecek ki. Şimdi gidip hisse senedi alsanız iyi olur. Ülke roket gemisi gibi yükselecek. Bu, daha önce kimsenin görmediği rakamlar olacak.