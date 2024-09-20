Donald Trump'tan 'seçim' açıklaması: İsrail iki yıl içinde yok olacak Seçimlere az bir süre kala Donald Trump yaptığı açıklamalar ile dikkat çekiyor. Washington’da seçime ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, "Seçimi kaybedersem, Yahudiler sorumlu olacak" dedi.

Haber Merkezi

5 Kasım 2024 günü gerçekleştirilecek ABD seçimlerine az bir süre kala yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son günlerde uğradığı suikast saldırıları ile gündemden düşmeyen Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, bu kez yaptığı İsrail açıklaması ile "İsrail'in sonu yakın mı?" sorusunu akıllara getirdi.

"YAHUDİ HALKININ BUNUNLA İLGİSİ ÇOK OLACAK"

Yahudi seçmenleri Demokratlara destek vermekle suçlayan Trump, Yahudi Amerikalıların büyük çoğunlukla Demokrat aday Kamala Harris’e oy vermeleri durumunda İsrail’in varlığının tehlikeye gireceğini öne sürdü.

Konuşmasında Yahudi düşmanlığı iddialarını reddeden Donald Trump, kendisinin de Yahudi bir damada sahip olduğuna dikkat çekti.

Trump, açıklamalarında şu ifadelerde bulundu:

Bu seçimi kazanamazsam, Yahudi halkının bununla çok ilgisi olacak.

Çünkü insanların yüzde 40’ı, yani yüzde 60’ı düşmana oy veriyor.



Benim görüşüme göre İsrail iki yıl içinde yok olacak.

ANKET VERİLERİNİ KANIT OLARAK GÖSTERDİ

Konuşmasında bir anketi kaynak gösteren Trump, Amerikalı Yahudiler arasında Harris'in yüzde 60 oranında destek aldığını açıkladı.

Ayrıca, 2016'daki seçimlerde Yahudi Amerikalıların yüzde 30'undan daha az oy aldığını ve 2020 seçimlerinde de benzer bir tabloyla karşılaştığını belirtti.