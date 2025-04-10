Donald Trump'tan şirketlere ABD'ye taşınma çağrısı: Vergi yok

Haber Merkezi

ABD ile Çin arasında uzun süredir devam eden ticaret savaşları, son gelişmelerle iyice kızışmış durumda.

Çin’in, kendilerine yüzde 104 gümrük vergisi getiren ABD'nin ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerini yüzde 84’e çıkarması, iki ülke arasındaki gerilimi yeni bir boyuta taşıdı.

Bu adım, Trump yönetiminin Çin’e yönelik sert vergi politikalarına misilleme olarak değerlendirilirken ABD Başkanı Donald Trump’tan, dikkat çekici bir hamle geldi.

ŞİRKETLERİ ABD'YE TAŞINMAYA ÇAĞIRDI

Trump, Çin ile yaşanan bu tartışmaların ortasında, şirketleri ABD’ye geri dönmeye çağırdı ve vergi politikalarında radikal bir teşvik sundu.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, özellikle teknoloji devi Apple’ı örnek göstererek, birçok şirketin üretim ve operasyonlarını ABD’ye kaydırmaya başladığını vurguladı.

"SIFIR GÜMRÜK VERGİSİ"

Trump, “Şirketinizi Amerika Birleşik Devletleri’ne taşımak için HARİKA bir zaman! Apple gibi birçok şirket bunu rekor sayılarda yapıyor. SIFIR GÜMRÜK VERGİSİ, neredeyse anında elektrik/enerji bağlantısı ve onaylar. Çevresel gecikmeler YOK. BEKLEMEYİN, HEMEN YAPIN!” sözleriyle şirketlere net bir mesaj verdi.

"ÇİN'İN VERGİ KARARI TALİHSİZ BİR DURUM"

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Çin’in ek vergi kararını “talihsiz” olarak nitelendirdi ve Pekin’i para biriminde devalüasyon yapmaktan kaçınması konusunda uyardı.

Bessent, Çin hisselerinin ABD borsalarından çıkarılmasının da masada olduğunu belirtirken, bu konuda son sözün Trump’a ait olduğunu ifade etti.