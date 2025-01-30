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Haber Merkezi

ABD feci bir kaza ile sarsıldı.

Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personeli taşıyan askeri helikopter, havada çarpışarak düştü.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında bir uçak ile askeri helikopter çarpıştı.

EN AZ 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

American Airlines'a ait ticari uçak ile askeri helikopter, çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştü.

Yetkili kurumların yaptığı açıklamaya göre nehirden şimdiye kadar 18 kişinin cansız bedeni çıkartıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk açıklama geldi.

"ÖNLENEBİLECEK BİR KAZAYDI"

Trump, kazanın akıllarda soru işareti bırakabilecek bir nitelikte olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Uçak, havaalanına mükemmel ve rutin bir şekilde yaklaşıyordu. Helikopter, uzun bir süre boyunca doğrudan uçağa doğru gidiyordu.



Açık bir geceydi ve uçağın ışıkları yanıyordu, helikopter neden yukarı veya aşağı gitmedi ya da dönmedi?



Kontrol kulesi, uçağı görüp görmediklerini sormak yerine neden helikoptere ne yapması gerektiğini söylemedi? Önlenebilecek bir kazaymış. Bu, iyi değil.

UÇAKTA 60 YOLCU 4 MÜRETTEBAT VARDI

Diğer yandan, Amerikan medyasına açıklama yapan American Airlines yetkilileri, Kansas'tan Washington'a gelen uçakta 60 yolcu ile 4 mürettebatın bulunduğunu kaydetti.

ABD medyasına konuşan Pentagon yetkilileri ise düşen askeri helikopterde 3 askeri personelin bulunduğunu, ancak herhangi bir üst düzey yetkilinin olmadığını bildirdi.