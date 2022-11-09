Dr. Mehmet Öz'e hüsran! ABD seçim sonuçları 2022: Kim kazandı, kim kaybetti?

Dr. Mehmet Öz'e hüsran! ABD seçim sonuçları 2022: Kim kazandı, kim kaybetti?

Amerika Birleşik Devletleri'nde kritik ara seçimler sonuçlanıyor. Dr. Mehmet Öz'ün de yer aldığı seçim sonuçları merakla takip ediliyor. Peki ABD seçim sonuçları ne oldu, kim kazandı? İşte detaylar...

ABD'de ara seçim günü...

ABD ara seçimlerinde oy verme işlemlerinin başlama ve bitiş süreleri eyaletlere göre farklılık gösterirken, Indiana ve Kentucky, ülkede sandıkların kapandığı ve sayım işlemlerinin başladığı ilk iki eyalet oldu.

Ülkenin diğer eyaletlerinde oy verme işlemi devam ederken, doğu eyaletlerinden başlamak üzere önümüzdeki saatlerde sandıklar ardı ardına kapanmaya devam edecek.

Üç farklı saat dilimi olması nedeniyle, ABD doğu yakası saatiyle ilk sandıkların 18.00'de kapanmasına karşın, kıtanın en batısında yer alan Alaska eyaletinde oy verme işlemine 7 saat daha devam edilecek.

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki sandalye yarışı yavaş yavaş sonuçlanıyor...

Kongredeki dağılımı belirleyecek olan seçimlerde Trump'ın desteği ile Dr. Mehmet Öz de bulunuyor.

Seçilmesi halinde Türk vatandaşlığından çıkacağını açıklayan Mehmet Öz'ün son durumu merak konusu. Milyonlar "ABD seçim sonuçları" hakkında detayları araştırıyor.

Peki ABD seçim sonuçları ne oldu; kim kazandı, kim kaybetti? Mehmet Öz seçildi mi? İşte gelişmeler...

ABD seçimleri son dakika 2022

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Temsilciler Meclisi yarışında, Cumhuriyetçiler 82 sandalye kazanırken Demokratlar ise 47 sandalyenin sahibi oldu.

Mehmet Öz kazandı mı?

ABD'deki Kongre ara seçimlerinde kilit eyaletlerdeki yarışlarda oy sayımı sürerken, Pennsylvania'da Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı olan Türk kökenli Dr. Mehmet Öz'ün Demokrat rakibi John Fetterman zaferini ilan etti.

Son durum

Kongre’de kontrolü hangi partinin sağlayacağı ise Nevada, Georgia ve Arizona eyaletlerindeki senato seçimlerinin sonuçlarına bağlı.

Oyların şu ana kadar yüzde 62’sinin sayıldığı Nevada eyaletindeki Senato seçimlerinde yüzde 50.2 oy alan Demokrat Catherine Cortez Masto yarışı önde götürürken, Adam Laxalt ise yüzde 46.9 oy aldı.

Oyların yüzde 96’sının sayıldığı Georgia’da Demokrat aday Raphael Warnock yüzde 49.1, Cumhuriyetçi Herschel Walker ise yüzde 48.8 oy aldı. Demokrat aday Mark Kelly’nin 56.3 oy aldığı Arizona’da oyların yüzde 56’sı sayılırken, Cumhuriyetçi Blake Masters yüzde 41.4 oy aldı.

Temsilciler Meclisi’nde 212 koltuğa sahip Cumhuriyetçilerin, 220 koltuğa sahip Demokratları geçerek Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde edeceği tahmin ediliyor. Senato’da ise Demokratların üstünlüğünün sürmesi bekleniyor.