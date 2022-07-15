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    Drake, kumarda 27 milyon dolar kaybetti

    Sokaklarda para dağıtarak gündeme gelen rapçi Drake, canlı yayında kumar oynadı, 1 saatte 27 milyon dolara veda etti.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2022 - 17:38
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 18:02
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    Drake, kumarda 27 milyon dolar kaybetti

    Dünyaca ünlü rapçi Drake, geçtiğimiz günlerde Twitch’te yapılan kumar yayınına katıldı.

    Çoğu yayıncı tarafından etik bulunmayan bu kategoride kumar oynayan Amerikalı rapçi, milyonlarca dolardan oldu.

    27 milyon doları kumarda kaybetti

    Meslektaşı Frech Montana ile 1 saat boyunca canlı yayında kumar oynayan ve 27 milyon dolar bütçeyle yayına başlayan Drake, tüm parayı harcadı.

    Drake, 2 bin dolar bütçesi kalınca da yayını sonlandırdı.

    230 bin izleyiciye ulaşan Drake, Twitch’teki en yüksek 112 bin izleyici rekorunu da kırmış oldu.

    Drake, kumarda 27 milyon dolar kaybetti #1

    Kazanmadan bırakmayacak

    Yayın sonunda kendisini izlemeye gelen izleyicilerine teşekkür eden Drake, konuğu olan French Montana’yı da anons ederek tekrar kanalda yayına devam edeceği haberini verdi.

    Sokaktaki insanlara gezerek binlerce dolar dağıtmasıyla gündem olan Drake, “Bu benim ikinci yayınım henüz kazanmadım ama kazanacağım.” dedi.

    Drake, kumarda 27 milyon dolar kaybetti #2


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